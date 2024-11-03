أخبار مصر

هيئة الأرصاد تواصل غدا فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الأرصاد تواصل غدا فعاليات موسمها الثقافى للأسبوع السابع ضمن مبادرة بداية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الأحد، 03 نوفمبر 2024 11:51 ص

تواصل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، غدا الإثنين، فعاليات الموسم الثقافى فى إطار مبادرة رئيس الجمهورية مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان)، حيث تعقد المحاضرات أون لاين.

تضمن فعاليات الأسبوع السابع، المحاضرة الأولى: تأثير التغيرات المناخية على الظواهر الجوية على مصر ومنطقة الشرق الأوسط (د. فتحى العشماوى - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

أما المحاضرة الثانية : دور آليات الإنذار المبكر فى مواجهة اثار التغيرات المناخية
(د. مى احمد / مدقق بصمة كربونية - المعهد القومى للجودة )،.والمحاضرة الثالثة: الأوزون النافع الضار (د. ريهام ربيع - الهيئة العامة للأرصاد الجوية) .

وعلى هامش الفعاليات يتم تنظيم زيارة لمتحف هيئة الأرصاد الجوية، للتعريف بتاريخ الأرصاد الجوية من العصر الفرعونى حتى الآن.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements