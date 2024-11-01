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5 مصابين في تصادم سيارتين ملاكي أعلى الأوسطي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أصيب 5 أشخاص في انقلاب سيارتين ملاكي بمطلع الطريق الأوسطي نطاق مدينة السادس من أكتوبر اليوم الجمعة.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بمطلع الأوسطي.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارتين ملاكي في أثناء انتقال المركبتين من طريق الفيوم إلى الأوسطي اتجاه 6 أكتوبر.

أسفر عن الحادث سقوط 5 مصابين نقل 3 منهم إلى مستشفى خاص واثنان إلى مستشفى أكتوبر المركزي للعلاج، وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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