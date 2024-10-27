الرئيس السيسي يهنئ نظيره الجزائرى على فوزه بولاية رئاسية جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، قائلًا: "اسمحلي أتقدم لفخامتك بالتهنئة بمناسبة توليك قيادة الجزائر وثقة الشعب الجزائري"

وأضاف الرئيس السيسي في مؤتمر صحفي يعقد حاليًا: "بمناسبة الاحتفال بالذكرى السبعين للثورة الجزائرية أهنئ فخامتك والشعب الجزائري بهذه الذكرى العظيمة التي كانت بالنسبة لنا لمصر والمصريين محل إعجاب وتقدير واحترام شديد للشعب الجزائري وتضحياته ونضاله من أجل التحرر، وقدم أكثر من مليون شهيد".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظيره الجزائري عبد المجيد تبون، في قصر الاتحادية.