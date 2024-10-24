شكرا لقرائتكم خبر عن لبيك اللهم لبيك.. التطعيمات اللازمة للتقديم لحج القرعة عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

ينشر الخليج 365 "انفوجرافيك" عن الخطوات المحددة التى تسمح للمواطنين الراغبين في التقديم لحج القرعة لعام 2025 التقدم بأوراقهم بداية من 30 أكتوبر المقبل.



حج القرعة

وذلك للتطعيمات الصحية المطلوبة لأداء فريضة الحج، حيث يُدرج بطلب الحج بيان الحالة الصحية تفصيلاً ونوع المرض " إن وجد ".



حج القرعة

ويحظر سفر الفئات التالية لأداء مناسك الحج لعام 1446هـ / 2025 م حيث أنهم الأكثر عرضة لمخاطر العدوى وفقاً للضوابط التى أقرتها وزارة الصحة والسكان المصرية، وهم (مرضى الفشل الكُلوى ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى - مرضى تَليف الرئة - حالات السمنة المفرطة المرضية - الحالات المُتقدمة من ذوى أمراض "القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدى، مرضى السرطان الذين يتلقون العلاج الكيميائى ، الأمراض المُعدية النشطة ذات الأثر على الصحة العامة فى الحشود البشرية مثل (السل الرئوى المفتوح) - السيدات الحوامل فى الأشهر الأولى والأخيرة - الأمراض النفسية والزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة ، الأطفال دون 12 سنة " وفى حالة حدوث أى متغير فى الإشتراطات العمرية من الجانب السعودى سيتم الإخطار بها على الفور لتنفيذها ").

كما يُشترط اكتمال التطعيمات المطلوبة من كافة الحجاج الفائزين والمقررة من وزارة الصحة والسكان المصرية تنسيقاً مع الجانب السعودى:

1- تطعيم الإلتهاب السحائى بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن (10) أيام ولا تزيد عن (5) سنوات

2- التطعيم ضد فيروس كورونا ( كوفيد - 19) المُحدثة والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية المُحدثة لموسم 2024م/2025م.. وذلك للأشخاص الذين يزيد أعمارهم عن( 65 ) عام.

وأعلنت وزارة الداخلية البدء فى قبول طلبات التقدم لحج القرعة لعام 1446 هـ /2025 م، إعتباراً الأربعاء المقبل حتى يوم السبت الموافق 16/11/2024، بجميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن أو من خلال الموقع الإلكترونى للإدارة العامة للشئون الإدارية على بوابة وزارة الداخلية عبر شبكة الإنترنت، أو من خلال الإتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك، وسيتم إجراء قرعة علنية من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج لكافة المتقدمين - بمديريات الأمن وفقاً للجدول الزمنى الذى سيعلن من الإدارة العامة للشئون الإدارية.