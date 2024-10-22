شكرا لقرائتكم خبر عن مجدى يعقوب: تحقيق المساواة فى الرعاية الصحية ضرورى لبناء الإنسان المصرى والان مع تفاصيل الخبر

عقد المؤتمر العالمى للسكان والصحة والتنمية البشرية جلسة خاصة للعالم السير مجدى يعقوب بعنوان استخدام العلم والتكنولوجيا فى الصحة بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان.

السير مجدى يعقوب هو مؤسس ومدير مؤسية مجدى يعقوب للقلب فى أسوان، وأكد فى محاضرته، نحن جميعا سواء ولابد من تحقيق المساواة فى الصحة والمساواة فى الجودة يجب أن يحصل الجميع على الصحة بمساواة نحن جميعا سواء لا فرق بيننا ولابد أن نتمتع بالمساواة فى الصحة لأن الجينات كلها متشابه.

وقال إنه عندما جاءت جائحة كورونا لم يكن هناك مساواة أو عدالة فى توزيع اللقاحات على مستوى العالم، وأمراض القلب والأوعية الدموية السبب الرئيسى للوفاة على مستوى العالم ومعظم الوفيات تحدث فى البلدان منخفضة الدخل، مضيفا أن مركز أسوان كان نموذجا لتحقيق المساواة فى العلاج ويمثل الأطفال والبالغين من منخفضى الدخل من أهم المترددين على المركز ويتم علاجهم مجانا بمساواة مثل أى مريض.



وقال إن الأمل فى مبادرة بداية لبناء الإنسان، لتحقيق المساواة فى الصحة، والحصول على الرعاية الصحية.



وأوضح أن مؤسسة أسوان للقلب أنشات مركزا للأبحاث لدراسة الجينات الخاصة بالمصريين وذلك من أجل عمل دراسات ناجحة خاصة بنا، كما يتم إيجاد علاجات مناسبة لجينات المصريين فى الكثير من الأمراض.



جلسة خاصة للعالم السير مجدى يعقوب (1)



جلسة خاصة للعالم السير مجدى يعقوب (2)



جلسة خاصة للعالم السير مجدى يعقوب (3)