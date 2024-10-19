بالأسماء.. قرار من وزير الداخلية برد الجنسية المصرية لـ12 مواطنًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
وافق اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ،على رد الجنسية المصرية لـ 12 شخصاً.
وتضمن نص القرار؛ وزارة الداخلية، الذي حمل رقم 1867 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية ؛ وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير فى مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية ؛ قـــــــــرار : مـادة 1 - تُرد الجنسية المصرية لكل من الاثنى عشر شخــصًا المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق (أولهم عبد المنعم مصطفى محمد وآخرهم شيماء عوضين عبد الحليم).
أسماء طالبي رد الجنسية المصرية
عبد المنعم مصطفى محمد الغربية 3/12/1957
عثمان أحمد عثمان بنى سويف 26/11/1986
أحمد إبراهيم أمين الإسكندرية 14/9/1983
أمجد عبد المنعم السيد الشرقية 1/7/1968
عبد العزيز رمضان صالح الدقهلية 9/11/1967
أحمد يوسف حسنين بورسعيد 16/8/1971
محمد عطا عبد الإمام الجيزة 19/8/1977
أكرم أمين أحمد القاهرة 8/3/1988
أحمد أحمد عبد الظاهر القاهرة 15/8/1984
محمد حامد أحمد القاهرة 1/10/1982
بسنت وائل عكاشة القاهرة 9/2/2000 12
شيماء عوضين عبد الحليم القاهرة 28/11/1982