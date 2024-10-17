شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التعليم: اعتماد خطة توزيع أجهزة التابلت وفق أعداد الطلاب المستهدفين والان مع تفاصيل الخبر

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية، مؤكدة على أنه استكمالاً للإجراءات المتبعه بشأن العام الدراسى الجديد والانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بتسجيل ومراجعة وتدقيق كافة بيانات الحقل التعليمى ( المدارس / الفصول / التلاميذ المعلمين)، وإعتماد الإحصاء الإستقرارى فصول وتلاميذ وهيئات التدريس) للعام الدراسي الجديد في موعد غايته 30 سبتمبر 2024 وفى إطار التجهيز لإجراءات تسليم أجهزة التابلت المدرسي لطلاب الصف الأول الثانوى بالمدارس الرسمية والرسمية لغات، تم تحديد وحصر أعداد طلاب الصف الأول الثانوى المستهدفين لإستلام أجهرة التابلت المدرسي بالمدارس الثانوية الرسمية والرسمية لغات ، والمسجلين على قاعدة البيانات المركزية حتى تاريخه.

وقال وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى: سوف يتم اعتماد خطة توزيع أجهزة التابلت المدرسى وفقاً لأعداد الطلاب المستهدفين لاستلام الجهاز اللوحى، والمسجلين على قاعدة البيانات المركزية وذلك من خلال التطبيق الإلكتروني لإستمارة التلميذ كما سيتم إعداد الحصر الخاص بأعداد الطلاب بجميع المراحل التعليمية لكل صف دراسى من خلال قاعدة البيانات المركزية ، لبدء التجهيز لطباعة كتب الفصل الدارسي الثاني .

وشددت الوزارة فى خطابها على ضرورة التنبيه على كافه المدارس التابعة للمديريات بالإنتهاء من تسجيل وتدقيق كافة بيانات الطلاب والفصول للعام الدراسي 2025، وإعتماد الإحصاء الاستقراري، فصول وتلاميذ وهيئات التدريس ) ، والانتهاء من كافة ما ورد من تعليمات ومهام في موعد غايته الأحد الموافق 20 أكتوبر الجارى د حيث سيتم غلق تسجيل وتعديل بيانات الطلاب على قاعدة البيانات المركزية للبدء فى تسليم أجهزة التابلت المدرسي وفقاً لأعداد الطلاب المستهدفين والمسجلين على قاعدة البيانات المركزية، وكذلك إصدار النشرات السنوية للإحصاء الإستقراري ( فصول وتلاميذ وهيئات التدريس ) ، على أن يتم موافاتنا بخطاب رسمي من المديرية بأية متطلبات خاصة لإعادة إتاحة التعديل لبيانات الطلاب والفصول على قاعدة البيانات المركزية موضحاً به الأسباب ، حتى يتسنى لنا الفحص وإتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة وجود تقصير في هذا الشأن.

