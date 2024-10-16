مصطفى الفقي: أي خلاف وقع بين مصر والسعودية حدث بتدخلات خارجية.. والعلاقات بين البلدين قوية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، أن الملك عبدالعزيز كان يؤكد دائما على عمق العلاقات مع مصر، وأوصى بالاهتمام بالروابط بين البلدين، مؤكد أن العلاقة بين مصر والسعودية قوية ومتشابكة.

وأضاف الفقي، خلال حواره لبرنامج "يحدث فى مصر"، الذى يقدمه الإعلامى "شريف عامر"، على قناة "إم بي سي مصر"، اليوم الثلاثاء، أن السعودية لم تقلل مطلقا على مر التاريخ من مصر أو دورها، موضحا أن السعودية أكبر قوة اقتصادية وأهم دولة من الجانب الروحى في العالم العربى.

وأوضح أن السعودية ليست دولة مندفعة وكذلك مصر تتأنى فى كل خطواتها، مبينا أن الاندماج بين الشعبين المصرى والسعودي يثير الأحقاد والمكائد بين البلدين.

وتابع قائلا: أي خلاف وقع بين مصر والسعودية حدث بتدخلات خارجية، موضحا أن هناك تقليد تاريخي لأى رئيس مصري أن تكون أول زيارته الخارجية إلى السعودية.

وأشار إلى أن دائما ما كان يسعى القادة بين السعودية ومصر لإنهاء أو نقاط خلافية تظهر على مر العصور، مؤكدا أن هناك قدر كبير من التشابه الفكرى والثقافى بين مصر والسعودية.