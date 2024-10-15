شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس الدولة يوقع برتوكول تعاون مع السفارة الفرنسية والان مع تفاصيل الخبر

وقع اليوم الثلاثاء الموافق 15/10/2024 المستشار أحمد عبود - رئيس مجلس الدولة والسفير أريك شوفاليه - سفير فرنسا بجمهورية مصر العربية برتوكول بشأن التعاون الثقافي والقانونى، وذلك بمقر مجلس الدولة بقصر الأميرة فوقية بالدقي.

ويهدف البرتوكول إلى تعزيز التعاون العلمي والثقافي والقانوني بين مجلس الدولة والمؤسسات التعليمية بالسفارة الفرنسية، وتبادل الخبرات العلمية من خلال الدورات والتقارير والأبحاث بين الطرفين، والمشاركة في إعداد الدراسات ذات الصلة القانونية، وكذلك تعميم الاستفادة من المعاهد التعليمية التابعة للسفارة على مستوى الجمهورية للسادة القضاة وأسرهم وفقًا للشروط المعلنة.

وأعرب رئيس مجلس الدولة عن شكره وتقديره لسعادة السفير الفرنسي، متمنيًا دوام التعاون والتواصل على جميع الأنشطة.



















