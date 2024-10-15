شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العمل ومحافظ الإسكندرية يُسلمان عقود عمل لذوى همم وجوائز لخريجى التدريب المهنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلم محمد جبران وزير العمل، ومحافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد، اليوم الثلاثاء، 34 عقد من أصل 69 عقد عمل لذوي الهمم، تم توفيرها خلال هذا الشهر، لمواطنين بمحافظة الأسكندرية، وذلك فى إطار خطة دمجهم فى سوق العمل تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ،وكذلك تسليم جوائز لعدد 44 من أصل 120 من المتفوقين خريجى "برنامج تدريبى" عبارة عن شنط:" تصفيق شعر، وصناعة جلود،وحلويات، وتطريز، وماكينات خياطة".

جاء ذلك خلال جولة الوزير جبران اليوم فى محافظة الإسكندرية، وتفقد "الوزير" و"المحافظ" معرضاً،لمنتجات مراكز التدريب المهنى، والتى تم تنفيذها بأقسام التدريب المهنى على مهن: الخياطة والتفصيل، وقسم الجلود، والحلويات، والستائر، والمفروشات..

وأكد الوزير جبران خلال كلمة له على جهود وزارة العمل ومديرياتها فى تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، من خلال خطط "التدريب من أجل التشغيل "،وتطوير منظومة التدريب المهنى لتتماشى مع احتياجات سوق العمل، كذلك نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، ودمج ذوي الهمم في سوق العمل ،وتقديم كل أنواع الرعاية والحماية للفئات الأكثر احتياجا لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وتطرق إلى جهود الوزارة فى دعم العمالة غير المنتظمة و"عمال التراحيل" وتوفر المزيد من الحماية الصحية والاجتماعية لهم.

من جانبه، أشار محافظ الإسكندرية الفريق أحمد خالد حسن سعيد إلى التعاون بين المحافظة والوزارة ومديرية العمل لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية"بداية"،وأكد حرص كافة أجهزة المحافظة على التعاون مع وزارة العمل فى كافة ملفات العمل، خاصة التدريب والتشغيل وخلق بيئة عمل لائقة.

وأشار وكيل مديرية العمل محمد كمال إلى جهود مديرية العمل وبالأرقام، فى مجالات توفير فرص العمل والتدريب المهنى، وتعزيز علاقات العمل داخل الشركات، ودمج ذوى الهمم فى سوق العمل، والتعاون مع كافة شركاء العمل والإنتاج لنشر ثقافة السلامة والصحة المهنية..