شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: دول حوض البحر المتوسط تواجه تحديات الشح المائى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري على أهمية تعظيم العائد من وحدة المياه من خلال "إنتاج غذاء أكثر من أقل كميات من المياه" خاصة فى المناطق التى تعانى من الشح المائى ومحدودية الموارد المائية ، مع ضرورة استخدام البصمة المائية لتقييم مدى النجاح فى تعظيم العائد من وحدة المياه ، موضحا أن التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء هى أحد أهم أدوات التعامل مع محدودية موارد المياه فى المستقبل، ولكن علينا أن نبدأ من الآن فى وضع الأسس التى يتم الاعتماد عليها مستقبلا لتحقيق هذا التحول.

وأشار سويلم ضمن فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه فى جلسة " استخدام الطاقة الشمسية فى التحلية لاستخدامات الرى" لوجود عدد من النماذج الناجحة فى مجال الإنتاج الكثيف للغذاء بأقل كميات من المياه والمطبقة فى عدد من الدول من بينها الاردن ، بالإضافة لعدد من النماذج الناجحة فى مجال التحلية للإنتاج الكثيف للغذاء مثل النماذج الموجودة فى المغرب واسبانيا واستراليا والتى يمكن الإستفادة منها ، مشيرا إلى أن دول حوض البحر المتوسط هى أكثر الدول المعنية بتطبيق هذه النماذج فى ظل ما تواجهه دول المتوسط من تحديات الشح المائى.

وأشار سويلم إلى أهمية البحث العلمي فى تقديم بدائل ومقترحات علمية لتقليل تكلفة التحلية بما يجعلها ذات جدوى اقتصادية فى المستقبل عند استخدامها للإنتاج الكثيف للغذاء، مضيفا أن الجهات المانحة وشركاء التنمية عليهم دور هام فى توفير التمويلات اللازمة لإجراء الدراسات البحثية المطلوبة والمناطق الاسترشادية فى هذا المجال.