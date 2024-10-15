شكرا لقرائتكم خبر عن انفوجراف.. غلق كلى لمنزل ومطلع القوس الغربى بالطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

عينت الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، تزامناً مع تنفيذ الأعمال الخاصة بمشروع توسعة وتطوير الطريق الدائرى فى المسافة من تقاطع طريق الإسكندرية الصحراوى وحتى طريق الواحات بالجيزة، مما يتطلب الغلق الكلى لمنزل ومطلع القوس الغربى، وإجراء بعض التحويلات المرورية على النحو التالى:

غلق منزل القوس الغربى القادم من المريوطية والمؤدى إلى طريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية "على أن يكون البديل" استكمال السير أعلى القوس الغربى ثم إستخدام وصلة حازم حسن "الكابلات" ومنها إلى طريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية.

غلق مطلع القوس الغربى من طريق الإسكندرية الصحراوى للقادم من الإسكندرية فى إتجاه المريوطية "على أن يكون البديل" استكمال السير بطريق الإسكندرية الصحراوى إتجاه ميدان الرماية ثم الدوران من ميدان الرماية للعودة إلى طريق الإسكندرية الصحراوى فى إتجاه الدائرى ثم استخدام مطلع القوس الغربى فى اتجاه المريوطية، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال يومياً لمدة شهر، بدءًا من الساعة الثانية عشر صباحًا حتى الساعة 5 صباحاً.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة للمرور بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.



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