شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: موقف مصر ثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان خلال الأزمة الحالية والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 13 أكتوبر 2024 11:30 ص

أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء، أن موقف مصر ثابت تجاه دعم أمن واستقرار السودان ومصر لا تتواني عن دعم السودان الشقيق خلال الأزمة الحالية التي يمر بها.

وأضاف مدبولي خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأسبوع القاهرة السابع للمياه: "تواجه الدولة المصرية تحديات مركبة متربطة بالتغيرات المناخية، كما أنها تمثل دولة المصب الأدنى لنهر النيل وبالتالي تتأثر بالتغيرات المناخية ومختلف التغيرات عبر دول حوض النيل".