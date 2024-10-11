حسام موافي يكشف أسباب الشعور بالوخز في الصدر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أسباب الشعور بالوخز في الجانب الأيسر في الصدر.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه "رب زدني علما"، والمذاع على قناة صدى البلد، قائلًا: "هناك عدة أسباب قد تؤدي للشعور بالوخز في الصدر مثل الذبحة الصدرية- التهاب رئوي- الذبحة القلبية".

وتابع: الشعور بأي وجع في الصدر لابد أن يتم أخذه بصورة أكثر جدية، ولابد من الذهاب للطبيب المختص.

وأكمل: توجد عدة أسباب محتملة للشعور بنغزات في الصدر، منها القلق ونوبات الذعر. وقد تترافق هذه الحالة مع أعراض أخرى مثل ضيق التنفس، والخفقان، والارتعاش.