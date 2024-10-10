شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تطوير شامل لمدينة إسنا لوضعها على خريطة السياحة العالمية والان مع تفاصيل الخبر

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بدء التشغيل التجريبى للمتحف المصرى الكبير يوم الأربعاء المقبل، مؤكدا أن المتحف المصرى الكبير سيكون هدية مصر للعالم.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريحات على هامش زيارته لمحافظة الأقصر، إن هناك تطوير شامل لمدينة إسنا لوضعها على خريطة السياحة العالمية.

وتابع أن كافة ربوع مصر ومراكزها ينالها التطوير والتنمية، مؤكدا حرص الدولة المصرية على وصول التنمية لمختلف القرى والأماكن فى مصر.