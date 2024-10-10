بـ "11 حتة سلاح بلدي".. ضبط عصابة تُدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عاطف مراد:

تمكنت قوات قطاع الأمن العام بالتعاون مع مديرية أمن المنيا من القبض على شخصين يديران ورشة لتصنيع الأسلحة النارية والاتجار فيها، وضبطت بحوزتهما 11 قطعة سلاح ناري.

وتوصلت التحريات إلى أن المتهمين، وهما عاملان من سكان منطقة مغاغة، كوّنا تشكيلًا عصابيًا تخصص في الاتجار بالأسلحة النارية، وقاما بتحويل منزل أحدهما إلى ورشة لتصنيع هذه الأسلحة.

وبعد متابعة دقيقة وتحريات مستفيضة، نجحت الحملة الأمنية في القبض على المتهمين، وضبطت بحوزتهما بندقية خرطوش، و11 قطعة سلاح محلي الصنع، وطلقات نارية، بالإضافة إلى أدوات وأجزاء تستخدم في التصنيع.

تأتي هذه العملية في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بجميع أشكالها، خاصة جرائم تصنيع الأسلحة والاتجار بها. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحويل المتهمين إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.