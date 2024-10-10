فيديو يثير ضجة.. فتاة تعتدي على سائق تاكسي أمام شرطي وتخلع لوحة سيارته-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

سادت حالة من الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن خلال الساعات الماضية بسبب تداول فيديو يوثق لحظة اعتداء فتاة بالضرب على سائق وخلع لوحات السيارة. وثق مواطنون أردنيون لحظة نشوب مشاجرة بين فتاة وسائق تاكسي في العاصمة الأردنية عمان، حيث قامت الفتاة بخلع "لوحة أرقام" التاكسي الخلفية والاحتفاظ بها، دون معرفة الأسباب.

أظهر مقطع الفيديو المتداول انفعال الفتاة بشكل كبير، وضربها لسائق التاكسي الذي بقي متمالكًا نفسه رغم تسديد المهاجمة له عددًا من الركلات، أمام الشرطي الذي ظل متفرجًا لوقت طويل حتى أدرك أنه عليه أن يتدخل.

من جانبه، قال مصدر أمني أردني إن الفيديو المتداول يوضح مشاجرة وقعت في الشارع العام بالعاصمة عمان، حيث تبين أن هذه المشاجرة حدثت إثر خلاف لحظي بين سائق التاكسي والفتاة، مؤكدًا أن الخلاف انتهى في حينه ولم يتم تقديم أي شكوى بالحادثة، بحسب "العربية.نت".