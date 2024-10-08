حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8-10-2024-تفاصيل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8-10-2024، على كافة المحافظات في أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان لها، إنه من المتوقع أن تشهد حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا طفيفًا بقيم تتراوح ما بين 3:2 درجات على معظم الأنحاء.

وأضافت، أنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الثلاثاء 8-10-2024، حار أوائل الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر حار نهارًا على أغلب الأنحاء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء ومدن القناة.

وبحسب الهيئة فإن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 8-10-2024، جاءت كالآتي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 33 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 29 درجة بينما الصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 34 بينما الصغرى 24 درجة مئوية

- شمال الصعيد: درجة الحرارة المتوقعة العظمى 35 والصغرى 18.