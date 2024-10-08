شكرا لقرائتكم خبر عن للحاضنة.. إزاي تحصلي على قرار بالولاية التعليمية من محكمة الأسرة في أسبوع واحد والان مع تفاصيل الخبر

الولاية التعليمية.. هى تمثيل الطفل وإدارة شؤونه التعليمية من التحكم فى تقديم المستندات بالمدرسة وجهة التعليم وسحب ملفه من مدرسته قبل بلوغه سن 15 سنة، حيث كفل الدستور المصرى حق التعليم، وإلزامية التعليم حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، والولاية تثبت للولى الطبيعى وهو الأب عند عدم وجود خلافات زوجية، لكنها تؤول إلى الحاضنة بقوة القانون بموجب المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدلة بالقانون 126 لسنة 2008، وذلك لرعايته ولتحقيق المصلحة الفضلى للطفل.

وخلال السطور التالية نرصد أبرز الإجراءات اللازمة للحصول على الولاية التعليمية للحاضنة، والمستندات المطلوب تقديمها لمحكمة الأسرة للحصول على قرار .

1- القانون يعاقب الشخص الملزم قانونا بتعليم الأبناء حال تقاعسه عن ذلك وتعريضه الطفل للخطر وتهديد سلامة التنشئة الواجب توافرها له- بالحبس مده لا تقل عن 6 أشهر وبغرامه لا تقل عن 2000 جنيه ولا تجاوز 5 الاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين-.

2- إذا قدمت الأم ما يثبت أنه غير أمين على رعاية أبنائه كفل لها القانون أن ترفع الأمر إلى القضاء لمنحها الولاية التعليمية على الأبناء.

3- تقدم الأم طلب حال نشوب نزاع جدى بين الأب والأم، ويرفع الأمر لرئيس محكمة الأسرة بصفته قاضيا للأمر الوقتية ويحكم فى أمر الولاية وفقا للأصلح والأفضل بالنسبة للأبناء تعليميا.

4-كفل القانون حق التظلم من أمر منح الولاية التعليمية الصادر من قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة سواء صدر هذا الأمر بالقبول أو بالرفض.

5- وفقا للكتاب الدورى رقم 1 لسنة 2008 الذى أصدرته وزارة التربية والتعليم أنه "يلزم الأب بتحويل نجله إلى أقرب مدرسه لمسكن الأم الحاضنة طالما أن التلميذ مازال فى سن الحضانة".

6- الأوراق المطلوبة للولاية التعليمية، إحضار الأم قسيمة الزواج فى حالة وجود خلافات زوجية، ولم يحدث طلاق، أو قسيمة الطلاق، تقديم أصل شهادات ميلاد الأطفال وصورة منها مع الطلب، صورة بطاقة الرقم القومى للأم، تقديم بيان القيد بالمدرسة، عمل توكيل قضائى للمحامي.

7-تشمل إجراءات الحصول على الولاية التعليمية للأم، بأن تودع الأوراق فى قلم المحكمة، يتم تحديد الجلسة الأولى بعد دفع الرسوم، حيث تكون الجلسة بعد أسبوع من تسديد الرسوم المطلوبة.