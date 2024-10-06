"قومي حقوق الإنسان" يناقش الحقوق الإنجابية للنساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للسكان، اجتماع خبراء تشاوري لمناقشة سبل دعم حقوق النساء والفتيات المهمشات والمعرضات للخطر.

جاء اللقاء في إطار متابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية، وفي إطار تنفيذ أهداف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وافتتحت أعمال الاجتماع، السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس، والتي أكدت أهمية مناقشة التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء المعرضات للخطر وسبل حمايتهن وتعزيز حقوقهن، والتعرف على أفضل السبل والممارسات الفضلى لدعمهم وتمكينهم، من خلال عرض التحديات التي تواجه النساء الأولى بالرعاية والمعرضات للخطر وسبل حماية ودعم حقوقهن.

وقالت الدكتورة وفاء بنيامين، أمين لجنة الحقوق الاجتماعية، إن هذا الاجتماع يأتي في إطار برنامج التعاون المشترك بين المجلس ممثل في لجنة الحقوق الاجتماعية وبرنامج الأمم المتحدة للسكان ويهدف إلى دعم وتعزيز الحقوق والصحة الإنجابية ومتابعة تنفيذ التزامات مصر الوطنية والدولية.

وأوضح الدكتور عمرو عثمان، رئيس صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، دور الصندوق في مواجهة تعاطي وعلاج الإدمان للإناث، مشيرا إلى أنه تم تجهيز 5 أقسام لعلاج الإناث بمراكز علاج الإدمان، وأن 5% من المتقدمين للعلاج من الإناث، ويتم إطلاق حملات مواجهة بمشكلة التعاطي بما في ذلك التعاطي بين الإناث، وعلاقة المتضررات بالعنف الأسري والعنف ضد الإناث.

كما أشاد عمرو عثمان، بدور المتطوعين والذين يصل عددهم إلى 33 ألف متطوع منهم 70% إناث.

وناقش الاجتماع، الذي نظمته لجنة الحقوق الاجتماعية ووحدة مكافحة التمييز، التحديات والانتهاكات التي تواجه النساء بسبب عوامل مثل الأمراض النفسية، وإدمان المواد المخدرة، والإعاقة الجسدية، والإيدز، والشيخوخة.

كما سلط الضوء على المخاطر التي تواجه النساء والفتيات في ظل النزاعات المسلحة وأثناء عمليات اللجوء، وذلك من خلال جلستين الأولى: التحديات التي تواجه النساء والفتيات المعرضات للخطر وسبل حلها برئاسة هاني إبراهيم عضو المجلس.

والجلسة الثانية حول الجهود الوطنية والتوصيات اللازمة لدعم وحماية النساء والفتيات المعرضات للخطر، برئاسة الدكتور أيمن الزهري، أمين لجنة الحقوق المدنية والسياسية.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن الوزارات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة الصحة والسكان، بالإضافة إلى ممثلي المجالس القومية المتخصصة كالمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي لشئون الإعاقة، إلى جانب عدد من الخبراء والأكاديميين ومنظمات المجتمع المدني.

ويهدف هذا الاجتماع إلى وضع توصيات ومقترحات لتعزيز حقوق النساء المهمشات والمعرضات للخطر، وضمان حمايتهن من كل أشكال التمييز والعنف، بما يتماشى مع الالتزامات الوطنية والدولية.

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