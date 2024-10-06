التغيرات المناخية.. مصدر: الهيئة الدولية للمناخ تعمل على 3 تقارير نوعية لأول مرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد مصدر بالهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (‎(IPCC انتهاء التقرير التجميعي السادس، وملخص واضعي السياسات الخاص به.

وقال المصدر، في تصريحات إلى الخليج 365، إن الهيئة انتهت من التقرير التجميعي السادس وبدأت العمل على التقرير التجميعي السابع والذي سيتم الانتهاء منه خلال "2027-2028".

وأضاف المصدر، أنه يوجد تكليف بإعداد عدد من التقارير الخاصة خلال الفترة المقبلة لم تصدرها الهيئة من قبل.

وأشار المصدر، إلى أن التقرير الأول يتعلق بالغازات قصيرة الأمد في الغلاف الجوي، والثاني يرتبط بتأثيرات التغيرات المناخية على المدن.

بينما يدور محور التقرير الثالث حول منهجيات قنص وتخزين ثاني أكسيد الكربون، فضلًا عن التقرير التجميعي السابع.

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