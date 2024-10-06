إدارة الموسيقات العسكرية تشارك في إقامة حفل لأطفال مستشفى 57357

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

شاركت إدارة الموسيقات العسكرية في حفل مؤسسة مستشفى 57357؛ الذي تم تنظيمه لرفع الروح المعنوية للأطفال ورسم البسمة على وجوههم.

يأتي ذلك استمرارًا للدور المجتمعي الذي تقوم به القوات المسلحة تجاه أبناء الشعب، وفي إطار الحرص على تقديم كل أوجه الدعم للمؤسسات الطبية التي تقدم خدماتها العلاجية للأطفال بالمجان؛ حيث قدمت الموسيقات العسكرية عددًا من العروض والمعزوفات الموسيقية المبهجة للأطفال والأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى؛ للتخفيف من أعبائهم وإدخال الفرحة والبهجة على قلوبهم.

وأعرب مسؤولو المستشفى عن تقديرهم لمشاركة الموسيقات العسكرية في الحفل، مؤكدين أن مثل هذه المشاركات تُسهم في رفع مستويات السعادة للأطفال؛ بما يدعم تقدم حالتهم الصحية والاستجابة بشكل أفضل للعلاج المقدم إليهم .

وعبَّرَ الأطفال عن فرحتهم بالأجواء الاحتفالية التي قدمتها عناصر الموسيقات العسكرية، خلال مشاركتهم بالحفل، مقدمين الشكر للقوات المسلحة التي تحرص على التواصل وتقديم الدعم اللا محدود لهم؛ بما يُسهم في الشفاء خلال رحلتهم العلاجية.