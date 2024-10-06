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ضبط عنصرين إجراميين في أسوان بحوزتهما 25 كيلو حشيش وبانجو

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من ضبط عنصرين إجراميين وبحوزتهما كمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن أسوان أفادت قيام عنصرين إجراميين - لهما معلومات جنائية بالإتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة متخذان من دائرة قسم شرطة أول أسوان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبحوزتهما "5كيلو جرام لمخدر الحشيش – 20 كيلو جرام لمخدر البانجو – كمية من مخدر الشابو – 2 بندقية آلية – 5 خزينة – 2 فرد محلي – عدد من الطلقات الآلية – 3 هواتف محمولة –

2 دراجة نارية "بدون لوحات معدنية".

بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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