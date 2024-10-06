"ضربوني وطردوني من البيت".. الأمن يكشف ملابسات فيديو اتهام سيدة لنجلها وزوجته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

كشفت أجهزة وزار الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع فيسبوك ادعت خلاله إحدى السيدات بالدقهلية، بقيام نجلها وزوجته بالتعدي عليها بالضرب والسب وطردها من منزلها.

كانت الأجهزة الأمنية، رصدت تداول مقطع الفيديو المُشار إليه، وبالفحص تبين أنه بتاريخ 24/8/2024 تلقي مركز شرطة المنصورة بمديرية أمن الدقهلية بلاغا من السيدة "الظاهرة بمقطع الفيديو" بتضررها من نجلها وزوجته "محددين" لقيامهما بالاعتداء عليها بالضرب والسب وطردها من "منزل العائلة" محل سكنهم جميعاً، وذلك لخلافات بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما أنكرا ما نُسب إليهما، وبالعرض على النيابة العامة تم الصلح والتراضي بينهم وإخلاء سبيل المتهمان وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.