شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط وظائف السكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الشروط الواجب توافرها والتى تضمنت التالي:-

- أن يكون المتقدم من الذكور فقط.

- أن يكون المتقدم من المقيمين بمحافظة القاهرة - الجيزة - القليوبية.

- أن لا يقل السن عن 21 عامًا ولا يزيد عن 45 عامًا.

- أن يكون المتقدم قد أنهى الخدمة العسكرية أو حاصل على الإعفاء.

- أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل " بدون - متوسط - فيما فوق ".

مميزات الوظيفة:-

تعاقد فورى - حوافز مجزية - تأمين اجتماعى - تأمين شامل على الحياة - زيادة سنوية - زى - دورات مجانية لزيادة كفاءة العاملين.

طريقة التقديم:

يمكن لراغبى العمل ملء استمارة طلب توظيف بالإدارة العامة للموارد البشرية بمقر الشركة بمنطقة ورش سكك حديد مصر - منطقة الفرز - الشرابية - القاهرة، من الأحد إلى الخميس من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الرابعة مساءً.