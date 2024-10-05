اعرف اشتراطات تصدير البطاطس.. زراعتها بمناطق خالية من العفن البنى الأبرز

القاهرة - سامية سيد - البطاطس من المحاصيل الغذائية الهامة على مستوى العالم، حيث تستخدم في العديد من المنتجات الغذائية والصناعية الرئيسية في بعض الدول، ومصدرًا هامًا للمغذيات والألياف الغذائية، ومن المحاصيل التصديرية الأولى فى مصر على مستوى الخضر، والثانية في المحاصيل البستانية بعد الموالح.

وتزرع البطاطس فى مصر فى ثلاث عروات "العروة الصيفية، الشتوية، النيلية" بإجمالي مساحة لجميع العروات عام 2023 نحو 542 ألف فدان ويتم إنتاج تقاوى العروتين "الشتوية والنيلية" محلياً وتمثل حوالى 70% من إجمالى التقاوى اللازمة لزراعة المساحة الكلية فى حين يتم استيراد ما يقرب من 110 : 120 ألف طن لتغطية العروة الصيفية والتى تمثل حوالى 30% من إجمالى المساحة المزروعة.

وهناك بعض الاشتراطات الخاصة الواجب توافرها في شحنات البطاطس الموجهة للتصدير، وهى كالتالى: -

أن تتم زراعتها في المناطق الخالية من مرض العفن البني.

خضوعها للفحوصات اللازمة للتأكد من سلامتها وخلوها من العفن.

خضوع التقاوي لكل الفحوصات السابقة على الزراعة للتأكد من سلامتها.

اعتماد الأرض ضمن المناطق الخالية من مرض العفن قبل الزراعة.

فحص الشحنات واعتمادها وإجازتها قبل التوجه لموانئ التصدير.

ألا يقل البيفوت المخصص للزراعة عن مساحة 50 فدانا.