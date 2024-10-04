وزيرة التنمية المحلية تهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد نصار:

هنأت الدكتورة منال عوض، الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بمناسبة حلول الذكرى الـ 51 لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقدمت الدكتورة منال عوض - في برقية التهنئة، اليوم، "أصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الحادية والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أثبتت فيها قواتنا المسلحة الباسلة أنها محل الفخر والإعزاز لكل المصريين والعالم العربي لما قدموه من دماء وتضحيات في سبيل نهضة الوطن وحفظ وسلامة أراضيه؛ فجاءت انتصارات أكتوبر المجيدة عن جدارة تامة واستحقاق صادق وحققت نصرًا تاريخيًا لمصر والأمة العربية".

وفي برقيتها.. دعت وزيرة التنمية المحلية، الله (العلى القدير)، أن يعيد هذه المناسبة التاريخية على الرئيس السيسي وشعب مصر العظيم والقوات المسلحة الباسلة بمزيد من العلو والرفعة؛ لتحقيق الأمن والسلام والتنمية لمصرنا الغالية.