زيارة استثنائية للنزلاء بمراكز الإصلاح بمناسبة نصر أكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبو النجا:

قررت وزارة الداخلية، منح زيارة استثنائية، لنزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل خلال الفترة من يوم الإثنين الموافق 7/10/2024 حتى يوم الخميس الموافق 31/10/2024.

قالت الوزارة في بيانها، إنه جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد، وحرصاً من وزارة الداخلية على تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للنزلاء بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودعمهم نفسياً من خلال إتاحة الفرصة لهم للقاء ذويهم بمختلف المناسبات.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، وتطبيق السياسة العقابية بمنهجها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء.