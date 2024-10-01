مع الاحتفاظ بالمصرية.. الداخلية تأذن لـ42 مواطنًا التجنس بجنسية أجنبية (مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزير الداخلية، بالسماح لـ42 شخصًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع احتفاظهم بالجنسية المصرية، بناء على قرار الوزير.

وجاء القرار الأول، وزارة الداخلية قـرار رقم 1718 و1719 لسنة 2024 وزير الداخلية بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية؛ قرر المدرجة أسماؤهم بالبيان المرفق بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع احتفاظهم بالمصرية.