خدرها داخل شقته.. تفاصيل اتهام عاطل بالتعدي جنسيًا على ممرضة في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

طلبت النيابة العامة بالجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية في اتهام عاطل بالتعدي جنسيًا على ممرضة بعد استدراجها وتخديرها داخل شقته في منطقة الطالبية، للوقوف على ملابسات الواقعة.

البداية عندما تلقى قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا من ممرضة 27 سنة، تتهم فيه عاطل باستدراجها وتخديريها وتناوب التعدي عليها جنسيا داخل شقة سكنية بدائرة القسم، وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة عب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن تحديد وضبط المتهم وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.