اتهمته مذيعة شهيرة بسرقة مصوغاتها.. قرار عاجل من النيابة بحق سائق بالشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

قرر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، اليوم الاثنين، إخلاء سبيل سائق مذيعة شهيرة، بعد اتهامه بسرقة غويشة ذهب، فقدت منها داخل سيارتها.

وتسلمت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول اتهام السائق بسرقة المذيعة؛ حيث لم تتوصل التحريات إلى تورط السائق في الجريمة، فقررت النيابة إخلاء سبيله.

وأشارت التحقيقات إلى أن مذيعة بإحدى القنوات، أثناء توجهها إلى أحد المطاعم الشهيرة، فقدت "غويشة"، وأبلغت الشرطة عن اختفاء مصوغاتها من السيارة، وأضافت التحقيقات أن تحريات مباحث الجيزة، توصلت إلى قيام سائق سيارة المذيعة بالاستيلاء على "غويشة"، سقطت منها اثناء تواجدها بالسيارة.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة القبض على السائق لمواجهته بما توصلت إليه التحريات، وقررت النيابة العامة بالشيخ زايد قرارها المتقدم.