شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة السياحة والفنادق تقر لائحة صندوق الرعاية والتكافل للعاملين بأحد الفنادق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقر مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالسياحة والفنادق، فى اجتماعه برئاسة محسن آش الله ، إنشاء صندوق للرعاية والتكافل الاجتماعي للعاملين بأحد الفنادق، الذي وافقت عليه الجمعية العمومية للجنة النقابية التي تضم أكثر من 700 عامل وعاملة.

وقال صبري رزق نائب رئيس النقابة العامة للسياحة والفنادق، رئيس اللجنة النقابية، إن اللائحة المالية والإدارية لصندوق الرعاية تنص على صرف إعانات ومساعدات للعاملين فى الحالات الإنسانية والاجتماعية بواقع أجر عشرة أيام عند حالات التقاعد والتبرع لأسرة العضو المتوفي بمبلغ إجمالي يعادل أجر يوم لجميع العاملين بالمنشأة، كما تقضي اللائحة بصرف ألف جنيه للعضو بمناسبة زواجه وألف جنيه في حالتي إنجاب الطفل الأول والثاني وألف جنيه عند حالة وفاة أحد الأقارب للدرجة الأولى، بجانب المساعدات المرضية وتركيب الأجهزة التعويضية عند الحاجة.

من جانبه، قال حسن إبراهيم أمين صندوق الرعاية، إن رأس المال يتكون من حصيلة اشتراكات العاملين بواقع نسبة 2.5% من الأجر الشهري بجانب تلقيه الدعم المالي والهبات بموجب قانون النقابات العمالية وحرية حق التنظيم.