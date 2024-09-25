"الأوقاف" تطلق المطوية الثانية بمبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ" احتفاء بالمولد النبوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى أبو طالب:

أعدت الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف المطوية الثانية في مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ" التي أطلقتها الوزارة مطلع شهر ربيع الأول احتفالًا واحتفاءً بميلاد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

وصدرت المطوية الثانية في مبادرة "خُلُقٌ عَظِيمٌ" بعنوان : المولد النبوي الشريف .. رسائل نور للعالمين، وقالت الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة بوزارة الأوقاف إن النبي المصطفى - صلى الله عليه وسلم - سيد ولد آدم، وخاتم النبيين وأفضلهم، خصَّه الله تعالى بخصال وخصائص كثيرة، فهو أول مَنْ يعبر على الصراط يوم القيامة، وله المقام المحمود، ولواء الحمد، والشفاعة، والكوثر، وأول من يقرع باب الجنة ويدخلها، والأنبياء جميعا تحت لوائه يوم القيامة.

واشتملت مطوية المولد النبوي الشريف على عدد من الرسائل منها : أبْشِر أيها المحب، أنتَ مع مَنْ تُحِب ، وصاحب الخلق العظيم ، وإحياء قيم النبوة ، والنبي أبًا ، والنبي زوجًا ، ومع أصحابه ، ومع الضعفاء ، ومع الجيران.

وأكدت الإدارة العامة للفتوى وبحوث الدعوة أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف يأتي إحياءً لذكراه وإتباعًا لمنهجه (صلى الله عليه وسلم) ، وذكرت في مطوية المولد النبوي الشريف عددًا من المظاهر المستحبة في الاحتفال بالمولد النبوي، واختتمت المطوية ببيان فضل الصلاة والسلام على النبي (صلى الله عليه وسلم).