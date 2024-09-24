9 صور.. أول ظهور للنائبة نشوى الديب بعد زفافها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

أجرت النائبة نشوى الديب، عضو مجلس النواب، جولة بعدد من مدارس منطقة إمبابة إمبابة لمتابعة سير العملية التعليمية.

وقالت النائبة، معلقة على صور نشرتها عبر حسابها على فيسبوك: جولة بمدارس إمبابة بصحبة التليفزيون المصري لتهنئة أولادنا ببدء الدراسة.

ويعد هذا هو الظهور الأول للنائبة نشوى الديب منذ احتفالها بزفافها بنهاية شهر أغسطس الماضي.

وكانت نشوى الديب احتفلت بعقد قرانها على رجل الأعمال محمد الديب، وذلك بحضور عدد من الشخصيات العامة والمقربين.

وعلقت النائبة نشوى الديب، على هذا الحدث قائلة: الحب لا يعرف أعمار ولا يعرف ظروف.. فهو ليس له مكان ولا زمان حينما يأتي ليس أمامنا سوى الاستسلام ليحول حياتنا لبهجة وسعادة وسرور.

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