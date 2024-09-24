"القابضة للمطارات": الاستثمار في العنصر البشري من مرتكزات رؤية الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

أكد أيمن فوزي عرب رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، أن الاستثمار في العنصر البشري من مرتكزات رؤية الدولة المصرية و ذلك عن طريق رفع الروح المعنوية و معدل المهارات و ازكاء روح الفريق الواحد من اجل رفع معدلات الكفاءة والإنتاجية؛ بما ينعكس على مخرجات العملية التشغيلية للمطارات المصرية.

جاء ذلك خلال توجيه أيمن فوزي الشكر لوزير الطيران سامح الحفني، على تكليفه بالقيام بأعمال الشركة القابضة والشركات التابعة، وذلك في رسالة موجهة إلى العاملين بالشركة القابضة و الشركات التابعة.

وأشار رئيس الشركة المصرية القابضة للمطارات، إلى أن الدولة لديها رؤية بعيدة المدي لتكون للمطارات المصرية دورا حيويا في مسيرة التنمية الشاملة والمشروعات القومية لمصر، حيث تتجه الدولة إلى تطوير المطارات على مستويات زيادة الطاقة الاستيعابية وتحقيق معايير التشغيل الحديثة؛ بما يؤهلها للمنافسة والتصنيف إقليميا وعالميا من حيث معدلات الحركة وجودة الخدمات وإرضاء العملاء على مستوى الركاب وشركات الطيران.