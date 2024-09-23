احذر السرعة الزائدة.. الرادارات تلتقط 10 آلاف مخالفة مرورية خلال يوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحرير 30129 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 1816 مخالفة سير بدون تراخيص، و22 دراجة نارية مخالفة، و10058 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و3 مخالفات موقف عشوائي، و1719 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و9 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.