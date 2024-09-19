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مدبولي عن طرح رأس بناس للاستثمار: حددنا 4 أو 5 مناطق بساحل البحر الأحمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تابع ما أثير بشأن منطقة رأس بناس، وهل سيتم طرحها للاستثمار قريبًا أم لا؟.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة: محددين من 4 إلى 5 مناطق كبيرة على ساحل البحر الأحمر نستهدف أن يكون لدينا تنمية في هذه المناطق مثل ما حدث في رأس الحكمة، وكل واحدة من الـ 5 مناطق ستكون في قوام مدينة.

وأوضح رئيس مجلس الوزراء، أن كل هذه المناطق سيتم طرحها للاستثمار، لتنميتها، وجذب استثمارات، وخلق حراك كبير.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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