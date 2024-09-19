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مصرع عنصر إجرامي وضبط آخر بعد تبادل إطلاق النار مع الشرطة بالدقهلية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقي عنصر إجرامي شديد الخطورة مصرعه، وتم ضبط آخر في محافظة الدقهلية، بعد تبادل إطلاق النار مع قوات الشرطة.

وأفادت تحريات الأجهزة الأمنية بأن التشكيل العصابي المكون من عنصرين، صادر بحقهم عدة أحكام في قضايا مخدرات وسلاح وسرقة بالإكراه، وكانا مطلوبين في عدد من الجنايات، من بينها حكمين بالسجن المؤبد.

وقد تم استهداف العنصرين الإجراميين بعد تقنين الإجراءات في منطقة المنزلة بالدقهلية. وعند شعورهما بالقوات، بادرا بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، ما استدعى التعامل الفوري، وأسفر ذلك عن مصرع أحدهما وضبط الآخر. وعثرت القوات بحوزتهما على بندقيتين آليتين، وعدد من الذخائر، وكمية من مخدري الحشيش والهيروين.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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