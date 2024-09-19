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رئيس مجلس السيادة السوداني: الحكومة ملتزمة بإنهاء معاناة المواطنين وبذل جهودنا لإنهاء الصراع

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القاهرة - سامية سيد - رامى محيى الدين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2024 10:03 م

قال رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إننا نرحب ببيان الرئيس الأمريكي عن الوضع في السودان ونقدر دعم الولايات المتحدة للجهود الإنسانية داخل البلاد وفي الدول المجاورة.

وأكد أن الحكومة ملتزمة بإنهاء معاناة المواطنين ونحن عازمون على بذل جهودنا لإنهاء الصراع الحالي واستعادة الأمن والاستقرار، حسبما ذكرت قناة القاهرة لااخبارية فى خبر عاجل لها.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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