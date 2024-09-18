شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يقرر صرف معاشات أكتوبر 29 سبتمبر و500 جنيه منحة بمناسبة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد السيد الشاذلىالأربعاء، 18 سبتمبر 2024 06:16 م
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وصرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:
أولاً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.
ثانياً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً للمحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.
ثالثاً: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتباراً من يوم 29 سبتمبر 2024.
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