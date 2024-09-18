شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المحامين يقرر صرف معاشات أكتوبر 29 سبتمبر و500 جنيه منحة بمناسبة الدراسة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بصرف منحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، وصرف معاشات شهر أكتوبر، وجاء نص القرار كالآتي:

أولاً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً لكل ابن قاصر بمناسبة العام الدراسي الجديد.

ثانياً: يتم صرف منحة استثنائية قدرها 500 جنيهاً للمحامين بالمعاش وأرامل المحامين المتوفين.

ثالثاً: صرف معاشات شهر أكتوبر 2024 اعتباراً من يوم 29 سبتمبر 2024.