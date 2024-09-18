"طبنجات وبنادق آلي وخرطوش".. الأمن العام يداهم ورشة لتصنيع الأسلحة النارية في أسيوط



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام بالتعاون مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط من القبض على عنصر إجرامي متورط في تصنيع الأسلحة النارية.

كشفت التحريات أن المتهم، وهو مقيم بدائرة مركز القوصية ولديه معلومات جنائية سابقة، كان يدير ورشة لتصنيع الأسلحة النارية وصيانتها في منزله، حيث اتخذ من موقع سكنه مركزًا لنشاطه الإجرامي.

بعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وعُثر بحوزته على 21 قطعة سلاح ناري، بما في ذلك بندقية آلية، 3 بنادق خرطوش، 15 فرد محلي، و2 طبنجة، بالإضافة إلى الأدوات والأجزاء المستخدمة في التصنيع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط الخارجين عن القانون.