بناء على طلبها.. توقف برنامج رضوى الشربيني على قناة سفرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبوبكر:

أعلنت الإعلامية رضوى الشربيني، منذ قليل، إنهاء تعاقدها مع قناة CbC سفرة ,تقديم برنامجها "هي وبس" الذي قدمته على مدار 9 سنوات.

وقالت الإعلامية رضوى الشربيني في بيان رسمي: أعبر عن شكري العميق لاستجابة قناة سي بي سي سفرة لطلبي بإنهاء تعاقدي معهم، وأتوجه بجزيل الشكر للشركة المتحدة للإعلام وللقائمين عليها على المهارات والخبرات التي اكتسبتها خلال فترة عملي معهم، وأتمنى للشركة وقناة سي بي سي سفرة والجميع العاملين فيها دوام النجاح والتوفيق.

واختتمت رضوى الشربيني قائلة: كما أود أن أعرب عن امتناني الكبير لجمهورها ومتابعي برنامج هي وبس على دعمهم وحبهم ومساندتهم لي وإلى لقاء قريب بإذن الله.