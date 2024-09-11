شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يستهدف موقع إنتاج أسلحة ومقر قيادة عسكرية ومباني تابعة لحزب الله والان مع تفاصيل الخبر

استهدف جيش الاحتلال موقع إنتاج أسلحة ومقر قيادة عسكرية ومباني تابعة لحزب الله في منطقة جويا جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في خبر عاجل لها.

وذكرت مراسلة القناة، أن جيش الاحتلال استهدف مباني عسكرية تابعة لحزب الله في مناطق النبطية والمنصوري وكفر كلا جنوبي لبنان.