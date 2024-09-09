شكرا لقرائتكم خبر عن الثروة الحيوانية: إجمالى تمويل المشروع القومي للبتلو 9 مليارات جنيه والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور طارق سليمان، رئيس قطاع الثروة الحيوانية والداجنة بوزارة الزراعة، إن إجمالى تمويل المشروع القومي للبتلو، بلغ حوالى 9 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أنه بدأ في منتصف 2017 بتمويل حوالي 100 مليون جنيه فقط.

وأكد سليمان أنه يتم عمل معاينات لحظائر المستفيدين من قبل وزارة الزراعة والبنك الممول "الزراعى المصرى أو الأهلي المصري" للتأكد من وجود مكان مناسب ومساحة كافية للتربية والإيواء، وفور إستلام المستفيد للرؤوس يتم التأمين عليها فى صندوق التأمين على الثروه الحيوانية وبنسبه مخفضه، ثم يتم تكثيف المتابعات الميدانيه على حظائر المستفيدين من قبل قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وأوضح سليمان أنه يمكن الإستفادة من المشروع القومى للبتلو من خلال التقدم لأقرب إدارة زراعية أو فرع بنك زراعى مصرى أو بنك أهلى مصرى المنتشرين على مستوى محافظات ومراكز الجمهورية, أو من خلال التواصل الإلكترونى مع قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة على أرقام الواتساب (01551183225- 01551183224).