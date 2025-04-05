عملة XRP تتفاعل ايجابيا مع اقتراب موعد الإفصاح الحكومي الأمريكي: التفاصيل

وجدت عملة XRP نفسها مجددا في دائرة الضوء، وسط توقعات بإفصاح حكومي أمريكي قد يُشكل منعطف حاسم لمسارها السعري على المدى القصير.

إذ تستعد وزارة الخزانة الأمريكية وعدد من الوكالات الفيدرالية لإصدار تقرير رسمي عن حيازاتها من العملات الرقمية، في خطوة تترقبها الأسواق بترقب بالغ، خصوصا في ظل إشارات سابقة من إدارة “ترامب” بشأن تكوين احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.

الاهتمام لا ينصب فقط على البيتكوين، بل يمتد ليشمل عملات رقمية بديلة مثل XRP وسولانا و كاردانو، والتي ورد ذكرها صراحة في خطة “ترامب” المُعلنة مسبقا.

وبينما أكدت بيانات “Arkham Intelligence” امتلاك الحكومة لما يقرب من 198,000 بيتكوين، فإن تضمين XRP ضمن هذا الاحتياطي قد يكون بمثابة عامل دفع جوهري يغيّر قواعد اللعبة بالنسبة للعملة.

الأسواق كانت قد استجابت مبدئيا بإيجابية لهذا التوجه، حيث ارتفع سعر XRP بنسبة 33% فور إعلان الخطة، قبل أن يتراجع لاحقا إلى مستويات تقارب 2 دولار.

ومع قرب الإفصاح الرسمي، فإن المستثمرين يترقبون تأكيد حكومي قد يعيد إشعال الزخم ويعزز احتمالات تسجيل مستويات سعرية جديدة.

التحليل الفني: مستويات يجب مراقبتها بدقة

من الناحية الفنية، تواجه عملة XRP مرحلة مفصلية:

الدعم الحرج حاليا يقع عند 1.21 دولار، وهو المستوى الذي يُبقي الاتجاه الصعودي قائما طالما لم يُكسر.

منطقة التماسك الحالية تُظهر تشكيل عرضي، يرجّح أن يكون جزء من نمط مثلث، ما يشير إلى اقتراب حركة حاسمة.

في حال كسر الدعم عند 1.77 دولار، قد ينخفض السعر إلى النطاق 1.20 – 1.50 دولار.

أما في السيناريو الصعودي:

المقاومة الفورية عند 2.23 دولار، واختراقها يفتح المجال للوصول إلى 2.56 – 2.83 دولار.

لتأكيد موجة صعود قوية، ينبغي تجاوز مستوى 2.57 دولار، مع إمكانية استهداف 3.40 دولار كمستوى فني محوري.

التقييم العام:

مع الترقب لإفصاح الحكومة الأمريكية، تظل XRP في وضع حرج ولكنه واعد.

تأكيد رسمي بمكانتها ضمن الاحتياطي الرقمي قد يُشكل محفز صعودي قوي، ويعزز الطلب ويعيد الثقة في أصول الدفع المستندة إلى البلوكشين.

إلا أن كسر مستويات الدعم الحالية قد يُعرّض العملة لموجة هبوط جديدة.

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