شركة "VanEck" تُسجل أول صندوق ETF لعملة BNB في الولايات المتحدة الأمريكية

قدّمت شركة “VanEck”، المتخصصة في إدارة الاستثمارات، طلب لتسجيل كيان استئماني لصندوق تداول (ETF) لعملة بينانس كوين (BNB) في ولاية “ديلاوير”.

يُشكل هذا التسجيل خطوة أولية نحو إطلاق الصندوق رسميا، إذ يُتوقع لاحقا تقديم طلب إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) للموافقة عليه.

يمثل هذا الطلب أول محاولة لإطلاق صندوق تداول متداول لعملة BNB في السوق الأمريكية، رغم وجود منتجات مالية مرتبطة بالعملة مثل “21Shares Binance BNB ETP”، التي لا تُعتبر صناديق تداول متداولة داخل الولايات المتحدة.

وقد سُجل المنتج الجديد، الذي يحمل اسم “VanEck BNB ETF”، رسميا في 31 مارس تحت رقم الملف 10148820، وفقا لسجلات ولاية “ديلاوير”.

بانضمام BNB إلى قائمة العملات المشفرة التي أطلقت “VanEck” صناديق متداولة لها، تصبح خامس عملة تحصل على هذا التسجيل بعد البيتكوين والإيثيريوم وسولانا وأفالانش.

وكانت الشركة قد نجحت سابقا في طرح صناديق تداول فورية لكل من البيتكوين والإيثيريوم بعد موافقة هيئة SEC العام الماضي.

سيُحاكي الصندوق الجديد سعر BNB، التي تُعد خامس أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية.

ووفقا لموقع “CoinGecko”، كان سعر العملة BNB يُتداول عند 608 دولار وقت الإعلان، لكنه تراجع الأن لمستوى 600 دولار.

جدير بالذكر أن شركة “VanEck” تعد من أوائل الشركات التي دخلت سوق صناديق ETF العملات الرقمية، حيث كانت أول مزود يتقدم بطلب لإنشاء صندوق تداول لعقود البيتكوين الآجلة عام 2017، ما عزز مكانتها كأحد اللاعبين الرئيسيين في هذا القطاع.

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