محكمة أمريكية تُجمّد دعوى 18 ولاية ضد الهيئة التنظيمية 'SEC' بعد تغيّر القيادة

تام شمس - الثلاثاء 22 أبريل 2025 11:26 صباحاً - وافق قاضٍ فيدرالي أمريكي على تجميد دعوى قضائية رفعتها 18 ولاية إلى جانب مجموعة "DeFi Education Fund" ضد هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC)، بعدما صرّحت جميع الأطراف بأن التغيّر في قيادة الهيئة قد يجعل الدعوى لاغية.

أصدر القاضي "غريغوري فان تاتنهوف" من محكمة كنتاكي الفيدرالية أمرًا بتجميد القضية لمدة 60 يومًا في 16 أبريل، مشيرًا إلى ملف تقدّمت به الهيئة منتصف مارس يُفهم منه أن القضية "قد تُحل" نتيجة الانتقال في القيادة.

وطلب القاضي من الأطراف تقديم تقرير مشترك عن الحالة خلال 30 يومًا.

وقد أدى بول أتكينز - وهو مستشار سابق في وول ستريت وعضو بمجالس مجموعات مناصرة للعملات المشفرة - اليمين كرئيسٍ جديدٍ لـ SEC في وقتٍ سابق من أبريل، ليخلف الرئيس المؤقت مارك أويدا، والذي سبق أن خلف غاري غينسلر.

وكان المدّعون، وهم جميعًا من ولايات جمهورية، قد رفعوا الدعوى في نوفمبر ضد الهيئة إلى جانب DeFi Education Fund، واتهموا (SEC) بتجاوز سلطتها عندما شرعت في ملاحقة منصات تداول العملات المشفرة قانونيًا، واعتبروا أن الهيئة ورئيسها حينها ارتكبوا "تجاوزًا حكوميًا فادحًا".

وشملت قائمة المدّعين العامين عدداً من الولايات، بما في ذلك نبراسكا، وتينيسي، ووايومنغ، وكنتاكي، وفيرجينيا الغربية، وآيوا، وتكساس، إلى جانب ميسيسيبي، وأوهايو، ومونتانا، وإنديانا، وأوكلاهوما وفلوريدا، من بين أخرى.

وقالت الدعوى:

"من دون تفويضٍ من الكونغرس، سعت الهيئة إلى سحب السلطة التنظيمية من الولايات عبر سلسلة مستمرة من الإجراءات التنفيذية."

Screenshot from filing ordering pause of proceedings. Source: CourtListener

مجموعات التمويل اللامركزي تسحب الدعوى ضد مصلحة الضرائب بعد إلغاء قاعدة الوسطاء

وفي السياق ذاته، سحبت كل من "DeFi Education Fund"، و"Blockchain Association"، و"Texas Blockchain Council" دعواها ضد مصلحة الضرائب الأمريكية في 16 أبريل.

وجاء في ملف السحب:

"تُقر الأطراف طواعيةً بسحب هذه الدعوى دون تحفّظ، لأن القضية أصبحت لاغية."

كانت الدعوى التي رفعت في ديسمبر قد طعنت في قاعدة "وسيط DeFi" الخاصة بمصلحة الضرائب، واعتبرت أنها تتجاوز سلطة الوكالة ومخالفة للدستور.

وفي 11 أبريل، وقّع الرئيس دونالد ترامب قانونًا ألغى هذه القاعدة التي كانت تُلزم بروتوكولات DeFi بالإبلاغ عن المعاملات لمصلحة الضرائب.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع إيقاف أو سحب (SEC) لعدة دعاوى كبرى ضد شركات العملات المشفرة هذا العام، في ظل القيادة الجديدة.