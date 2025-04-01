شركة التيثر تعزز احتياطيها من البيتكوين وتشتري المزيد منه: التفاصيل

أقدمت شركة التيثر على شراء المزيد من البيتكوين حيث اشترت مؤخرا بما قيمته 735 مليون دولار بيتكوين.

عملية الشراء الأخيرة من شركة التيثر وضعتها في المرتبة 6 عالميا من حيث احتياطي البيتكوين.

حيث تمتلك شركة التيثر أكثر من 92 ألف بيتكوين بقيمة مالية تفوق 7.6 مليار دولار وبأرباح غير محققة تفوق 3.8 مليار دولار.

الاستراتيجية الناجحة من شركة التيثر تجاه البيتكوين وتحقيق أرباح معتبرة منه جعلها تخصص 15% من أرباحها التشغيلية كل ربع لشراء المزيد من البيتكوين.

وليس البيتكوين فقط حيث تعمل شركة التيثر على تنويع استثماراتها واحتياطيها بالسندات وأسهم شركات الذكاء الاصطناعي والتعدين والاتصالات وغيرها الكثير.

نجاح شركة التيثر وعملتها الرقمية المستقرة USDT وتوسعها جعل العديد من المؤسسات الكبيرة تفكر في دخول مجال العملات الرقمية المستقرة ومنها من فعل ذلك بالفعل مثل شركة الريبل مؤخرا وعملتها الرقمية المستقرة RLUSD.

اقرأ أيضا:

سوق الكريبتو على موعد مهم متعلق بكشف وزارة الخزانة الأمريكية عن ممتلكاتها من البيتكوين

منصة “Hyperliquid” تستجيب لضغوط مجتمع الكريبتو وتعزز إدارة المخاطر بعد حادثة “JELLY”

