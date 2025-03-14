عملة "ميم" ترتفع بنسبة 162% بعد إضافتها إلى خارطة طريق "كوين بيس"

شهدت عملة “دوجينمي” (DOGINME) ارتفاع بنسبة 162% بعد إضافتها إلى خارطة طريق منصة كوين بيس، ما أدى إلى زيادة حجم تداولها بنسبة 246% خلال 24 ساعة الأخيرة.

وصلت العملة إلى 0.001064 دولار قبل أن تستقر عند 0.000773 دولار، مسجلة ارتفاع أسبوعي بنسبة 297% وقيمة سوقية تجاوزت 53 مليون دولار.

رغم هذا الارتفاع، انتقد البعض قرار كوين بيس، مشككين في جدوى إدراج عملة ميم أخرى، إذ أن في السوق بالفعل ما يكفي من العملات الميم المشابهة.

في المقابل، واجهت عملة “Floki Inu” شائعات حول إمكانية شطبها من المنصة، والتي نفتها مؤكدة أن التداول أُوقف فقط في نيويورك بسبب قيود تنظيمية.

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