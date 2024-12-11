إعلان مهم من بينانس حول حذف بعض أزواج التداول: التفاصيل

تقوم منصة بينانس وبشكل دوري بإزالة أزواج التداول التي لا تتوفر فيها شروط بينانس وعلى رأسها نقص السيولة.

مؤخرا، أعلنت بينانس عن إزالة ثلاثة أزواج تداول فورية وهي كل من:

PEPE/TUSD، DCR/BTC، وZEN/ETH

وذلك اعتبارا من 13 ديسمبر، وذلك ضمن مراجعاتها الدورية لضمان جودة السوق والسيولة.

أوضحت الشركة أن إزالة أزواج التداول الفوري لا تعني إزالة العملات ذاتها، إذ يمكن تداولها عبر أزواج أخرى متوفرة على المنصة.

تأثير الإجراء على العملات المشفرة:

PEPE: انخفضت بنسبة 7% على مدار اليوم، وهو تراجع قد يكون مرتبط بإزالة الزوج وأيضا بتراجع عام في سوق عملات الميم.

انخفضت بنسبة 7% على مدار اليوم، وهو تراجع قد يكون مرتبط بإزالة الزوج وأيضا بتراجع عام في سوق عملات الميم. DCR: شهدت انخفاضا بنسبة 4%.

شهدت انخفاضا بنسبة 4%. ZEN: سجلت ارتفاع طفيف بنسبة 2%.

الإعلانات المشابهة غالبا ما تسبب انخفاض في أسعار العملات المتأثرة بسبب نقص السيولة والسمعة السلبية.

في حالات سابقة، مثل عملة مونيرو (XMR) وعملات أخرى، أدت إزالة الخدمات إلى انخفاضات كبيرة تصل إلى 20%.

على النقيض، إدراج العملات أو تقديم خدمات جديدة غالبا ما يؤدي إلى زيادات كبيرة في الأسعار.

على سبيل المثال، ارتفع سعر عملة PONK بنسبة 15% بعد الإعلان عن إدراج عقود دائمة، وشهدت عملة CAT ارتفاع ملحوظ عندما أُطلقت عقود دائمة عليها في شهر أكتوبر الماضي.

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